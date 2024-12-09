Θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστους κουκουλοφόρους έπεσε στην Ομόνοια την Παρασκευή η Ειρήνη Μουρτζούκου, η 24χρονη από την Αμαλιάδα που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου πέντε βρεφών.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε στο Star η δικηγόρος της, η οποία τόνισε πως η Ειρήνη Μουρτζούκου θα υποβάλει μήνυση κατ’ αγνώστων.

Σύμφωνα με την δικηγόρο, οι άγνωστοι την αναγνώρισαν και της επιτέθηκαν ενώ περαστικοί επενέβησαν και προστάτευσαν την 24χρονη, η οποία χτυπήθηκε κυρίως στα πλευρά και στο στομάχι.



Εντωμεταξύ, εντός της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα από την ιστολογική εξέταση του Παναγιωτάκη, ενώ πριν τις γιορτές η 24χρονη θα κληθεί να καταθέσει στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών για την υπόθεση.

Τι είπε η ίδια

Εν το μεταξύ, μιλώντας σήμερα στο OPEN, η Ειρήνη Μουρτζούκου περιέγραψε το περιστατικό.

«Ξαφνικά έγινε. Ηταν τέσσερα άτομα, άκουσα να μου φωνάζουν "να η φόνισσα". Δεν φταίει ο κόσμος, φταίνε αυτά που βγαίνουν και λένε. Έφαγα κάτι κλωτσιές. Γιατί να το πάθω; Μετά κλείστηκα στο σπίτι μου» είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η Ειρήνη Μουρτζούκου αφήνει να εννοηθεί ότι η Πόπη έβαλε άτομα να την χτυπήσουν στην Ομόνοια.

«Δεν ξαναβγαίνω από το σπίτι μου, κάποια στιγμή θα με στείλει κάποιος στο νοσοκομείο μια και καλή» κατέληξε η 24χρονη.

Πηγή: skai.gr

