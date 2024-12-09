Λογαριασμός
Κουκουλοφόροι ξυλοκόπησαν στην Ομόνοια την Ειρήνη Μουρτζούκου - «Μου φώναζαν "να η φόνισσα"»

Σύμφωνα με την δικηγόρο της άγνωστοι επιτέθηκαν στην  24χρονη από την Αμαλιάδα, χτυπώντας της κυρίως στα πλευρά και στο στομάχι

Ειρήνη Μουρτζούκου 

Θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστους κουκουλοφόρους έπεσε στην Ομόνοια την Παρασκευή η Ειρήνη Μουρτζούκου, η 24χρονη από την Αμαλιάδα που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου πέντε βρεφών

Το περιστατικό επιβεβαίωσε στο Star  η δικηγόρος της, η οποία τόνισε πως η Ειρήνη Μουρτζούκου θα υποβάλει μήνυση κατ’ αγνώστων.

Σύμφωνα με την δικηγόρο, οι άγνωστοι την αναγνώρισαν και της επιτέθηκαν ενώ περαστικοί επενέβησαν και προστάτευσαν την 24χρονη, η οποία χτυπήθηκε κυρίως στα πλευρά και στο στομάχι. 

Εντωμεταξύ, εντός της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα από την ιστολογική εξέταση του Παναγιωτάκη, ενώ πριν τις γιορτές η 24χρονη θα κληθεί να καταθέσει στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών για την υπόθεση. 

Τι είπε η ίδια

Εν το μεταξύ, μιλώντας σήμερα στο OPEN, η Ειρήνη Μουρτζούκου περιέγραψε το περιστατικό.

«Ξαφνικά έγινε. Ηταν τέσσερα άτομα, άκουσα να μου φωνάζουν "να η φόνισσα". Δεν φταίει ο κόσμος, φταίνε αυτά που βγαίνουν και λένε. Έφαγα κάτι κλωτσιές. Γιατί να το πάθω; Μετά κλείστηκα στο σπίτι μου» είπε χαρακτηριστικά. 

Μάλιστα, η Ειρήνη Μουρτζούκου αφήνει να εννοηθεί ότι η Πόπη έβαλε άτομα να την χτυπήσουν στην Ομόνοια.

«Δεν ξαναβγαίνω από το σπίτι μου, κάποια στιγμή θα με στείλει κάποιος στο νοσοκομείο μια και καλή» κατέληξε η 24χρονη.

