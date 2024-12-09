Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη επειδή έβαψε με σπρέι τοίχους και τζαμαρίες στον σταθμό «Βενιζέλου» του Μετρό.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με αντικείμενο που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος. Η δίκη αναβλήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 19χρονος συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. «Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, κατελήφθη να προβαίνει σε αναγραφή γραμμάτων σε τοίχους και τζαμαρίες σε σταθμό του Μετρό. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την κατοχή του δύο φιάλες σπρέι», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη σύλληψη ατόμου που συνδέεται με φθορές στο Μετρό της πόλης, αφότου το έργο τέθηκε σε λειτουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

