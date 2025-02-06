Κλιμάκια εθελοντών διασωστών και ψυχολόγων στέλνει αύριο Παρασκευή, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στη Σαντορίνη για την ενίσχυση των κατοίκων που δοκιμάζονται από τους συνεχείς σεισμούς.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Παρασκευής, τα κλιμάκια, θα αποβιβαστούν στο νησί, με διασωστικά οχήματα και επιχειρησιακό εξοπλισμό (κοπτικά μηχανήματα, διασωστικά σχοινιά κ.ά.) αλλά και δύο ειδικά εκπαιδευμένα διασωστικά σκυλιά της ειδικής Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ε.Ε.Σ. Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ., έχοντας την αναγκαία εκπαίδευση, τεχνογνωσία, εμπειρία και εξοπλισμό θα προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους όπου υπάρχει ανάγκη, βρισκόμενοι σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τις Αρχές.

Ταυτόχρονα, οι έμπειροι Κοινωνικοί Λειτουργοί-Ψυχολόγοι του Ε.Ε.Σ. θα προσφέρουν ψυχοκοινωνική στήριξη και υποστήριξη των κατοίκων του νησιού που δοκιμάζονται ψυχολογικά από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους μοναχικούς ηλικιωμένους, στους χρόνια πάσχοντες, στις νεαρές ηλικίες και τα παιδιά.

Πηγή: skai.gr

