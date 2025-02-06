Σε καταγγελία για κακοποίηση παιδιού προχώρησε η διευθύντρια σε Δημοτικό Σχολείο των Πεύκων Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα παιδάκι της Ε’ Δημοτικού αρνήθηκε να πάει με τη μητέρα του που ήρθε να το παραλάβει. Τότε η διευθύντρια διαπίστωσε ότι το παιδάκι έφερε σημάδια κακοποίησης.

Αμέσως η ίδια κάλεσε την αστυνομία και κράτησε το παιδάκι στο γραφείο της. Τελικά, η ΕΛ.ΑΣ., πήρε το παιδάκι και τη μητέρα του στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να ερευνήσουν την υπόθεση.

Το παιδί θα εξεταστεί από ιατροδικαστή και θα βγει πόρισμα από την Αστυνομία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.