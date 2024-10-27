Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 65 ετών, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, μετά από μάχη με τον καρκίνο που έδινε το τελευταίο διάστημα.
Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του, Βασίλης, μέσα από ανάρτησή του στο Facebook.
«Ο πατέρας μου, Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, ολοκλήρωσε εχθές το βράδυ τη γήινη διαδρομή του στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες. Ξεκουράστηκε μετά από μια τεράστια δοκιμασία», έγραψε ο γιος του, Βασίλης και αναφέρθηκε στην επιθυμία του η κηδεία να πραγματοποιηθεί στη Ριτσώνα.
Ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό του ΣΚΑΪ από τις εκπομπές του Παύλου Τσίμα και του Άρη Πορτοσάλτε, που τον φιλοξενουσαν συχνά ειδικά για τις γνώσεις του στα Ρωσικά ζητήματα.
Επίσης, ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης ήταν προσεκλημένος και στο ιστορικό ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100, 3 με τον Άρη Πορτοσάλτε για την «Γνωρίζοντας την ιστορία μας: η ιστορία των Ρως»
Τη θλίψη για το θάνατο του Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, εκφράζει με ανακοίνωσή της και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
Ποιός ήταν ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης
Ο Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε το 1959 στη Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Κρατικό Πανεπιστήμιο «Ταράς Σεβτσένκο» στο Κίεβο και στη συνέχεια σπούδασε Θεολογία στο ΑΠΘ.
Από πολύ νωρίς, γοητεύτηκε από τη ρωσική γραμματεία κι έτσι άρχισε να μεταφράζει εμβληματικές προσωπικότητες και κείμενα. Είχε μεταφράσει περισσότερα από 130 βιβλία, τα οποία αφορούν όλο το εύρος των ρωσικών γραμμάτων: φιλοσοφία, θεολογία, ιστορία, πολιτική, πεζογραφία, ποίηση, θέατρο, κριτική της λογοτεχνίας κ.ά.
Το 2014 ίδρυσε το περιοδικό «Στέπα», μία τετραμηνιαία επιθεώρηση του ρωσικού πολιτισμού, στο οποίο δημοσίευε μεταφράσεις σημαντικών στοχαστών και λογοτεχνών, τόσο του παρελθόντος, όσο και του παρόντος, σε μία προσπάθεια να διευκολύνει τον Έλληνα αναγνώστη να προσεγγίσει το περίπλοκο μα και γοητευτικό φαινόμενο που ακούει στο όνομα «ρωσικός πολιτισμός».
Παράλληλα, δημοσίευε άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα ελληνικά περιοδικά.
