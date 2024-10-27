Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 65 ετών, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, μετά από μάχη με τον καρκίνο που έδινε το τελευταίο διάστημα.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του, Βασίλης, μέσα από ανάρτησή του στο Facebook.

«Ο πατέρας μου, Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, ολοκλήρωσε εχθές το βράδυ τη γήινη διαδρομή του στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες. Ξεκουράστηκε μετά από μια τεράστια δοκιμασία», έγραψε ο γιος του, Βασίλης και αναφέρθηκε στην επιθυμία του η κηδεία να πραγματοποιηθεί στη Ριτσώνα.

Ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό του ΣΚΑΪ από τις εκπομπές του Παύλου Τσίμα και του Άρη Πορτοσάλτε, που τον φιλοξενουσαν συχνά ειδικά για τις γνώσεις του στα Ρωσικά ζητήματα.

Επίσης, ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης ήταν προσεκλημένος και στο ιστορικό ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100, 3 με τον Άρη Πορτοσάλτε για την «Γνωρίζοντας την ιστορία μας: η ιστορία των Ρως»

Τη θλίψη για το θάνατο του Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, εκφράζει με ανακοίνωσή της και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Ποιός ήταν ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

Ο Δη­μή­τρης Β. Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης γεν­νή­θη­κε το 1959 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ολο­κλή­ρω­σε τις προ­πτυ­χι­α­κές και με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές στο Κρα­τι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο «Τα­ράς Σεβ­τσέν­κο» στο Κί­ε­βο και στη συ­νέ­χεια σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γία στο ΑΠΘ.

Από πο­λύ νω­ρίς, γο­η­τεύ­τη­κε από τη ρω­σι­κή γραμ­μα­τεία κι έτσι άρ­χι­σε να με­τα­φρά­ζει εμ­βλη­μα­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες και κεί­με­να. Είχε με­τα­φρά­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα από 130 βι­βλία, τα οποία αφο­ρούν όλο το εύρος των ρω­σι­κών γραμ­μά­των: φι­λο­σο­φία, θε­ο­λο­γία, ιστο­ρία, πο­λι­τι­κή, πε­ζο­γρα­φία, ποί­η­ση, θέ­α­τρο, κρι­τι­κή της λο­γο­τε­χνί­ας κ.ά.

Το 2014 ίδρυ­σε το πε­ρι­ο­δι­κό «Στέ­πα», μία τε­τρα­μη­νι­αία επι­θε­ώ­ρη­ση του ρω­σι­κού πο­λι­τι­σμού, στο οποίο δη­μο­σίευε με­τα­φρά­σεις ση­μα­ντι­κών στο­χα­στών και λο­γο­τε­χνών, τό­σο του πα­ρελ­θό­ντος, όσο και του πα­ρό­ντος, σε μία προ­σπά­θεια να δι­ευ­κο­λύ­νει τον Έλ­λη­να ανα­γνώ­στη να προ­σεγ­γί­σει το πε­ρί­πλο­κο μα και γο­η­τευ­τι­κό φαι­νό­με­νο που ακούει στο όνο­μα «ρω­σι­κός πο­λι­τι­σμός».

Πα­ράλ­λη­λα, δη­μο­σίευε άρ­θρα και με­λέ­τες σε σύγ­χρο­να ελ­λη­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.