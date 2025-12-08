Λογαριασμός
Κρήτη: Ανήλικος μέθυσε σε γάμο και κατέληξε στο νοσοκομείο – Συνελήφθη ο πατέρας του

Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο ανήλικος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του 

Αλκοόλ

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου ένας 17χρονος, μετά από οξεία μέθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ανήλικος είχε πάει σε γάμο μαζί με τον πατέρα του, ήπιε και ο ίδιος τον μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο, από όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο ανήλικος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: skai.gr

νοσοκομείο Ρέθυμνο μεθυσμένος γάμος
