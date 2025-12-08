Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 16χρονοι που προκάλεσαν φθορές σε θυρίδες εταιρίας courier

Ανήλικοι προκάλεσαν φθορές σε τέσσερις θυρίδες εταιρείας courier, στην περιοχή του Εύοσμου στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής και άρπαξαν ένα ζευγάρι παπούτσια.

Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας «Ζ», οι οποίοι συνέλαβαν τους τρεις 16χρονους, σύμφωνα με το thestival.

Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες δικογραφίες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

