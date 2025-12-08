Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 16χρονοι που προκάλεσαν φθορές σε θυρίδες εταιρίας courier

Οι ανήλικοι εκτός από τις φθορές στις θυρίδες, έκλεψαν και ένα ζευγάρι παπούτσια - Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» και τους συνέλαβαν

Ανήλικοι προκάλεσαν φθορές σε τέσσερις θυρίδες εταιρείας courier, στην περιοχή του Εύοσμου στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής και άρπαξαν ένα ζευγάρι παπούτσια.

Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας «Ζ», οι οποίοι συνέλαβαν τους τρεις 16χρονους, σύμφωνα με το thestival. 

Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες δικογραφίες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

