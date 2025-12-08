Σε πλήρη εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης περιπατητή στο φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη, στην ευρύτερη περιοχή Τρεις Εκκλησιές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο οποίος τραυματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν συνολικά 19 άτομα από την 3η ΕΜΑΚ αλλά και 12 άτομα της ΕΜΟΔΕ.

Λόγω του δύσβατου σημείου, όπου βρίσκεται ο τραυματισμένος άνδρας,κάτοικος Ηρακλείου, για τη μεταφορά του κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή στην επιχείρηση και ελικοπτέρου Super Puma.

Οπως γράφει το Cretalive, ο 40χρονος άνδρας ήταν με παρέα περιπατητών. Κατά την κατάβαση από το φαράγγι τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφριά, με τους υπόλοιπους να καλούν την πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ελαφρύ τραυματισμό στο ένα του πόδι και στα πλευρά και το θετικό είναι ότι έχει τις αισθήσεις του.

Πηγή: skai.gr

