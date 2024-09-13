Συνολικά 71.862.588 ευρώ θα καταβληθούν σε 78.634 δικαιούχους από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 16 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 157.084 ευρώ σε 132 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα τ. ΟΑΕΕ
- Στις 20 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 12.505.504 ευρώ σε 24.712 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
- Από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 3.500.000 ευρώ σε 40 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.