Συνολικά 71.862.588 ευρώ θα καταβληθούν σε 78.634 δικαιούχους από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 16 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 157.084 ευρώ σε 132 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα τ. ΟΑΕΕ

Στις 20 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 12.505.504 ευρώ σε 24.712 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

3.500.000 ευρώ σε 40 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

