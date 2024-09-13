Ελλάδα: 16 φωτιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Σε 16 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 13 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Σύλληψη και επιβολή διοικητικών προστίμων σε Αττική, Ευρυτανία και Χαλκιδική

Συνελήφθη, σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών, ημεδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, επί της οδού Θεοδ. Δηλιγιάννη, στον δήμο Αθηναίων, στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500Euro.

Επιπλέον, χθες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.250Euro, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας., σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή δυτική Φραγκίστρα, του δήμου Αγράφων, στην Ευρυτανία. Ακόμη, διοικητικό πρόστιμο 2.625Euro επιβλήθηκε σήμερα από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Νέου Μαρμαρά, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή παραλία Συκιάς, του δήμου Σιθωνίας, στην Χαλκιδική.

