Ένας οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου τραυματίστηκε σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, όταν το όχημα που οδηγούσε, συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου σε φυλασσόμενη διάβαση στην περιοχή της Άνθειας, κοντά στο νέο λιμάνι.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι απεγκλώβισαν τραυματισμένο τον οδηγό του αυτοκινήτου. Ο άνθρωπος φέρεται πως φέρει θλαστικό τραύμα κεφαλής καθώς και άλλες κακώσεις, μη απειλητικές για τη ζωή. Ο ίδιος διακομίστηκε με κινητή ιατρική μονάδα στο νοσοκομείο.

Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όσον αφορά στους 10 επιβάτες του τρένου και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι όλοι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με την Hellenic Train.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο συρμός του προαστιακού εκτελούσε το δρομολόγιο από τα Καμίνια προς τον σταθμό του Άγιου Ανδρέα της Πάτρας, ενώ λόγω της σύγκρουσης έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα από τα Καμίνια, έως την περιοχή της Άνθειας.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, «για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια της εν λόγω γραμμής».

Σημειώνεται πως στο ίδιο σημείο, τον περασμένο Απρίλιο, είχε σημειωθεί το ατύχημα με τη γιατρό.

Πηγή: skai.gr

