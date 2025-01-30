Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Αμφιθέας - Ποιοι δρόμοι του Λεκανοπεδίου έχουν «κολλήσει» λόγω βροχής

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Αμφιθέας στο ρεύμα προς τη Συγγρού στο ύψος της Αγίας Κυριακής.

Αυξημένη λόγω της βροχόπτωσης είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, στη Λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου και στο κέντρο της Αθήνας στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στον Πειραιά στη Λεωφόρο Γούναρη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού.

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αχιλλέως στο Π. Φάληρο

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιείται στην οδό Αχιλλέως από το ύψος της οδού Ιφιγένειας έως τη λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, λόγω θραύσης αγωγού ύδατος της ΕΥΔΑΠ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.