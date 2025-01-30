Το αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) να δοθεί παράταση στην εφαρμογή της νέας πλατφόρμας, για τα ηλεκτρονικά ραντεβού, προκειμένου οι γιατροί να εκπαιδευθούν από την ΗΔΙΚΑ και να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα, έκανε δεκτό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΣΑ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το σύστημα είχε αποφασιστεί να τεθεί σε λειτουργία 1η Φεβρουαρίου και σύμφωνα με τον ΙΣΑ δίνεται παράταση ενός μήνα.

«Παράλληλα, θα δοθεί χρόνος να τροποποιήσει η ΗΔΙΚΑ κάποια δεδομένα ανάλογα με τις επισημάνσεις του ΙΣΑ και των άλλων Ιατρικών Συλλόγων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ΙΣΑ εμμένει στη θέση του ότι «ο γιατρός δεν είναι γραμματέας είναι επιστήμονας και θα πρέπει το σύστημα να είναι εύχρηστο για να διευκολύνεται στο έργο του».

«Ο γιατρός θα πρέπει να ασκεί απρόσκοπτα το έργο του χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Τα νέα συστήματα θα πρέπει να είναι εύχρηστα και να διασφαλίζουν ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί ούτε ο γιατρός ούτε ο ασθενής», τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης.

Πηγή: skai.gr

