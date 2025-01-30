Στον απεγκλωβισμό ενός νεαρού άνδρα από δυσπρόσιτο σημείο στη θέση Άρμα κοντά στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Κλειστών" του δήμου Φυλής προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο νεαρός άνδρας είχε εγκλωβιστεί στο σημείο από χθες το απόγευμα ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν.

Παρόλα αυτά σήμερα το πρωί η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε και ο άνδρας ηλικίας περίπου 25-26 ετών μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Συνολικά επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 2 οχήματα συμπεριλαμβανομένων της Ο.Ο.Ε.Δ της 1ης ΕΜΑΚ και της ομάδας Σ.Μη.Ε.Α Αττικής, ενώ κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο του ΠΣ.



Πηγή: skai.gr

