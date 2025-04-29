Στον Αγιόκαμπο Λάρισας όπου διατηρεί εξοχικό βρίσκεται αυτό το διάστημα ο ηθοποιός και πρώην ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης έχοντας αφήσει πίσω του την πολιτική και ασχολείται με τις αγιογραφίες.

Ο ίδιος ανέβασε δύο ιστορίες τις τελευταίες ημέρες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μας δείχνει πως φιλοτεχνεί ψηφιδωτές Αγιογραφίες.

Μάλιστα δίνει και εναλλακτική λύση για όποιον δεν διαθέτει λαβίδες, καθώς μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως εκείνος, τα καλαμάκια από τα σουβλάκια…

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

