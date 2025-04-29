Στο «πόδι» σηκώθηκε ο Μώλος Φθιώτιδας τα ξημερώματα της Τρίτης (29/4/25) από διπλή έκρηξη που προκάλεσαν άγνωστοι στο μηχάνημα ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Λεωνίδου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, τρεις κουκουλοφόροι εισήλθαν στο εσωτερικό του άδειου καταστήματος όπου βρισκόταν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών. Στη συνέχεια προκάλεσαν δύο εκρήξεις για να το ανοίξουν, αφαιρώντας από μέσα ποσό που προσέγγιζε τα 90.000 ευρώ.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε κόκκινο ΙΧΕ αυτοκίνητο, σύμφωνα με μαρτυρίες, και έγιναν καπνός.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι άγνωστοι δράστες είχαν μαζί τους τουλάχιστον ένα όπλο, ενώ εκτός από τα εκρηκτικά, έφεραν και τροχό προκειμένου να κόψουν τα ρολά και να διαρρήξουν το χώρο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης ΔΕΕ Λαμίας και του Εγκληματολογικού για να εξερευνήσουν το χώρο, ενώ διενεργούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό του οχήματος διαφυγής και των δραστών.

Πηγή: skai.gr

