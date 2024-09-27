ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα: Νέα ανακοίνωση της αστυνομίας για τον θάνατο αλλοδαπού

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν πραγματικά περιστατικά, με στοιχεία της δικογραφίας, σχετικά με το θάνατο αλλοδαπού σε Αστυνομικό Τμήμα της Αθήνας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επιπλέον, τονίζεται ότι ουδέποτε αστυνομικός παρείχε πληροφόρηση σχετικά με το ως άνω περιστατικό σε τρίτο άτομο, παρά μόνο σε εισαγγελικές Αρχές, ως οφείλει βάσει του νομοθετικού πλαισίου υπό του οποίου λειτουργεί.

Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί με γνώμονα πάντοτε το σεβασμό στα δικαιώματα τον πολιτών, τη τήρηση του νόμου και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σχετικά με το περιστατικό (υπενθυμίζεται η από 26-09-2024 Ανακοίνωση), από την πρώτη στιγμή η Ελληνική Αστυνομία έδρασε με πλήρη διαφάνεια, σχηματίζοντας άμεσα δικογραφία και ενημερώνοντας τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ, όπως ρητά προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, διατάχθηκε και ήδη ενεργείται Προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση, για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.

Παράλληλα, με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η έρευνα διαβιβάστηκε στο Συνήγορο του Πολίτη, με σκοπό την ταχεία και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης στο πλαίσιο του μηχανισμού διερεύνησης περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Τα πραγματικά περιστατικά περιγράφονται με πλήθος στοιχείων και καταθέσεων που συλλέγει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία θα παραμείνει προσηλωμένη στην αποστολή της, που είναι η προστασία των πολιτών καθώς και η διασφάλιση της έννομης τάξης, πάντα με αίσθημα ευθύνης και πλήρη διαφάνεια.

Πηγή: skai.gr

