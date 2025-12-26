Σοβαρές πληγές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή του Αγίου Δημητρίου την παραμονή των Χριστουγέννων. Το πιο ανησυχητικό περιστατικό καταγράφεται στη συμβολή των οδών Λιδωρικίου και Ήρας, όπου η υπερχείλιση του ρέματος της Πικροδάφνης προκάλεσε εκτεταμένη καθίζηση.



​Τα ορμητικά νερά δημιούργησαν έναν γκρεμό βάθους άνω των 5 μέτρων, κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από πολυκατοικία, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλειά τους. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο δήμαρχος απευθύνει έκκληση για άμεση εκτέλεση έργων αντιστήριξης, καθώς υπάρχει ορατός κίνδυνος νέα βροχόπτωση να οδηγήσει σε περαιτέρω κατάρρευση του οδοστρώματος.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Π. Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε χθες 25 Δεκεμβρίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως άμεση ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Δήμαρχος, Στέλιος Μαμαλάκης, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου 2025.

Η απόφαση με (Αρ. Πρωτ. Α5387) προβλέπει την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 24 Μαρτίου 2026.

Για την ταχεία δρομολόγηση της απόφασης προηγήθηκε στενή συνεργασία και επικοινωνία του Δημάρχου κ. Μαμαλάκη με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου και το Διευθυντή Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, Δημήτρη Αλεξανδρή.

Παράλληλα, μικτό κλιμάκιο του Δήμου και της Περιφέρειας πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία που επλήγησαν.



Με αφορμή την αποδοχή του αιτήματος ο Δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε: «Η επίσημη κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτατες διαδικασίες σε έργα ουσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών μας.

