Τη ζωή του έχασε ένα 7χρονο αγόρι τα ξημερώματα στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονοκατοικία όπου διέμενε η οικογένειά του. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν ο πατέρας και ο 5χρονος αδελφός του παιδιού, ενώ η μητέρα είναι καλά στην υγεία της, σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο παιδικό δωμάτιο του σπιτιού και εξαπλώθηκε γρήγορα, καθώς το εσωτερικό της κατοικίας ήταν κατασκευασμένο από ξύλο και πλαστικά υλικά. Ο πατέρας και ο παππούς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 5χρονο, ωστόσο δεν πρόλαβαν να σώσουν το 7χρονο παιδί.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ώστε να μην επεκταθεί σε άλλα δωμάτια ή σε γειτονικές κατοικίες.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ανήλικος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ρίζωμα Ροδόπης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 26, 2025

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται με εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού σε άκρα και πρόσωπο. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Ο πατέρας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, επίσης με εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, με την κατάστασή του να είναι ελαφρώς καλύτερη. Η μητέρα βρίσκεται δίπλα στο τραυματισμένο παιδί της στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο δωμάτιο λειτουργούσε ξυλόσομπα, η οποία εξετάζεται ως πιθανή αιτία της πυρκαγιάς. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα ακριβή αίτια, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα.

