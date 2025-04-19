Για τα 4 θανατηφόρα τροχαία μόλις μέσα στις τελευταίες 12 ώρες μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί του Μ. Σαββάτου (19/4) η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Είναι πολύ άδικο και το νιώθουμε μέσα στην ΕΛΑΣ, όταν έχουμε κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια. Το 2024 αποτελεί ίσως χρονιά- ρεκόρ για την προσπάθεια και την απόδοση των υπηρεσιών της Τροχαίας και σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο Αττικής», ανέφερε η κ. Δημογλίδου. «Άλλωστε, νομίζω το έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια: δεν βλέπουμε σοβαρά ή θανατηφόρα τροχαία στο εθνικό δίκτυο, αλλά κυρίως μέσα στον αστικό ιστό ή σε παλαιό επαρχιακό δίκτυο, κυρίως λόγω της απόσπασης του οδηγού ή των βασικών παραβιάσεων του ΚΟΚ, όπως υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνοι ελιγμοί, αντικανονικό προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ».

«Δεν εισερχόμαστε στα διόδια όταν δεν έχει αποχωρήσει το προπορευόμενο όχημα»

Αναφορικά με την 27χρονη στη Ναύπακτο, καθώς και την περίπτωση των διοδίων της Εγνατίας, σχολίασε πως έπαιξαν ρόλο και άλλοι παράγοντες, όπως το κακό οδικό δίκτυο και η ομίχλη.

«Για αυτό ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι πιο έντονη η προσοχή των οδηγών, να ακολουθούμε τα όρια ταχύτητας, ιδιάιτερα όταν μιλάμε για παλαιότερο επαρχιακό δίκτυο, και να μειώνουμε την ταχύτητά μας όταν έχουμε κακές καιρικές συνθήκες», όπως είπε.

Απαντώντας για το αν η ΕΛΑΣ έχει καταλήξει κάτω υπό ποιες συνθήκες έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν στην Εγνατία, υπογράμμισε:

«Όχι, φυσικά και δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς συνέβη. Υπάρχει όντως βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει παραδοθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή από τη στιγμή που μας το παραχώρησε η Εγνατία Οδός. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, τουλάχιστον κάποια από τα εμπλεκόμενα οχήματα στο συγκεκριμένο δυστύχημα να κάνουν όπισθεν. Και μιλάω για τα 3 εμπλεκόμενα οχήματα, δηλαδή το πρώτο όχημα που πρόλαβε ο οδηγός και βγήκε πριν πάρει φωτιά, το δεύτερο από όπου δεν πρόλαβαν οι επιβαίνοντες να αποχωρήσουν, με αποτέλεσμα να χάσουν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους, όπως και το φορτηγό. Όταν μιλάμε για τέτοιες κιαρικές συνθήκες, υπάρχει ειδική σήμανση και στην Εθνική Οδό και στην Εγνατία Οδό για να αποφύγουμε κάποια τέτοια σύγκρουση με το προπορευόμενο όχημα».

«Επίσης, όταν έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες με χαμηλή ορατότητα, δεν εισερχόμαστε στον διάδρομο των διοδίων όταν δεν έχει αποχωρήσει το προπορευόμενο όχημα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.