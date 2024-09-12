Κοζάνη: Φωτιά στη Βλάστη Εορδαίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φωτιά πάνω από τη Βλάστη Εορδαίας στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά αναπτύσσεται καίγοντας χορτολιβαδικές εκτάσεις και για την κατάσβεση της λαμβάνουν μέρος 5 εναέρια μέσα,( 3 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα), 31 οχήματα με 46 πυροσβέστες ενώ στο βουνό έχουν αναπτυχθεί και πεζοπόρα τμήματα με 35 πυροσβέστες.

Στην κατάσβεση της φωτιάς έχουν επιστρατευθεί πυροσβέστες από την Ήπειρο και την Κεντρική Μακεδονία ενώ το έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες Δήμων της ΠΕ Κοζάνης.

Πηγή φωτο: Kozani Media

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.