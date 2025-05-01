Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πρωτομαγιά 

Σήμερα Πέμπτη, 1η Μαΐου, η Εκκλησία τιμά την μνήμη των Προφήτου Ιερεμία, Αγίου Πανάρετου, Οσίας Ισιδώρας, Αγίας Ταμάρας και Αγίου Φιλοσόφου.

Έτσι, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στους:

- Ιερεμίας

- Πανάρετος, Παναρέτη

- Ισιδώρα, Δώρα

- Τάμαρα, Ταμάρα

- Φιλόσοφος, Σοφός, Φιλοσοφία, Φιλοσοφή.

Εργατική Πρωτομαγιά / Διεθνής Ημέρα Εργατών

Παγκόσμια Ημέρα για τη Νομιμοποίηση της Κάνναβης

☀ Ανατολή ήλιου: 06:28 - Δύση ήλιου: 20:15

🌒 Σελήνη 4.1 ημερών

