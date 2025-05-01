Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πρωτομαγιά 

Σήμερα Πέμπτη, 1η Μαΐου, η Εκκλησία τιμά την μνήμη των Προφήτου Ιερεμία, Αγίου Πανάρετου, Οσίας Ισιδώρας, Αγίας Ταμάρας και Αγίου Φιλοσόφου.
Έτσι, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στους:
- Ιερεμίας
- Πανάρετος, Παναρέτη
- Ισιδώρα, Δώρα
- Τάμαρα, Ταμάρα
- Φιλόσοφος, Σοφός, Φιλοσοφία, Φιλοσοφή.
Εργατική Πρωτομαγιά / Διεθνής Ημέρα Εργατών
Παγκόσμια Ημέρα για τη Νομιμοποίηση της Κάνναβης
☀ Ανατολή ήλιου: 06:28 - Δύση ήλιου: 20:15
🌒 Σελήνη 4.1 ημερών
- Υπόθεση κατασκοπείας στην Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθη στη Λιθουανία ο «σύνδεσμος» του 59χρονου- Τι είναι η τακτική των criminal proxies
- Απεργία Εργατικής Πρωτομαγιάς: Χωρίς τρένα και πλοία η χώρα - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
- Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του Μετρό στην Ακρόπολη
