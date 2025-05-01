Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πρωτομαγιά 

Μην ξεχάσετε να πείτε Χρόνια Πολλά στον Ιερεμία, τον Πανάρετο και την Ισιδώρα

πρωτομαγια

Σήμερα Πέμπτη, 1η Μαΐου, η Εκκλησία τιμά την μνήμη των Προφήτου Ιερεμία, Αγίου Πανάρετου, Οσίας Ισιδώρας, Αγίας Ταμάρας και Αγίου Φιλοσόφου. 

Έτσι, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στους: 

- Ιερεμίας
- Πανάρετος, Παναρέτη
- Ισιδώρα, Δώρα
- Τάμαρα, Ταμάρα
- Φιλόσοφος, Σοφός, Φιλοσοφία, Φιλοσοφή. 

Εργατική Πρωτομαγιά / Διεθνής Ημέρα Εργατών
Παγκόσμια Ημέρα για τη Νομιμοποίηση της Κάνναβης
☀ Ανατολή ήλιου: 06:28 - Δύση ήλιου: 20:15
🌒  Σελήνη 4.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

