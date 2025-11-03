Της Έλενας Γαλάρη

Την επιμέλεια των παιδιών της ζητεί από την Εισαγγελία Ανηλίκων η 40χρονη από την Λιθουανία, η οποία νοσηλευόταν με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά τα βάναυσα χτυπήματα που φέρεται να δέχτηκε από τον σύζυγό της, στο σπίτι τους, στο Κορωπί.

Στην αίτησή της, την οποία κατέθεσε ο συνήγορός της αναφέρει: «Ζητώ να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο, δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον.

Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παρολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή. Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου».

Υπενθυμίζεται πως ο 50χρονος προφυλακίστηκε μετά την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την ημέρα επιστρέφοντας από ταξίδι, βρήκε την γυναίκα του αιμόφυρτη στο σπίτι.

Επιπλέον, ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε και ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά του.



Πηγή: skai.gr

