Τον βιασμό ενός αγοριού, μόλις 7 ετών από τον 14χρονο ξάδερφό του κατήγγειλε οικογένεια από τη Φλώρινα.

Οι αστυνομία, όπως γράφει η ΕΡΤ, σχημάτισε δικογραφία, παραγγέλλοντας ιατροδικαστική εξέταση για τον 7χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως ισχύουν τα όσα έχουν καταγγείλει οι γονείς του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, από το καλοκαίρι του 2024, ο 7χρονος έπεσε θύμα βιασμού κατ’ εξακολούθηση από τον 14χρονο ξάδελφό του.

Ο 14χρονος δεν έχει συλληφθεί, καθώς έχει παρέλθει η χρονική διάρκεια του αυτοφώρου.

