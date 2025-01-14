Κορωπί: Φωτιά σε εργοστάσιο

Σε ύφεση είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε εγκαταστάσεις της εταιρείας «Απολλώνιον» στο Κορωπί επί της οδού Ηφαίστου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες στην πορεία ενισχύθηκαν. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις κάηκαν ολοσχερώς.

Δείτε βίντεο από το σημείο της φωτιάς:

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:45 σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου επί της οδού Ηφαίστου στο Κορωπί Αττικής και δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πρόκειται για διώροφο κτίριο μεταλλικής κατασκευής.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία συνοψίζει πως μέχρι στιγμής τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς είναι άγνωστα προσθέτοντας πως αυτή ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του logistics.

Παράλληλα εκφράζει ευγνωμοσύνη τόσο στην Πυροσβεστική που έσπευσε άμεσα στο σημείο, όσο και στους εργαζόμενους της εταιρείας για την συνεργασία τους.

«Σήμερα, 14 Ιανουαρίου αργά το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις του logistics της εταιρείας «Απολλώνιον» στο Κορωπί, εκδηλώθηκε σοβαρής έκτασης πυρκαγιά από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες.

Άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή απομάκρυνση του συνόλου του προσωπικού. Παράλληλα, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η διοίκηση της εταιρείας θα ακολουθήσει κάθε προβλεπόμενη διαδικασία για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στο Πυροσβεστικό Σώμα και τους ανθρώπους του για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους, καθώς και στους εργαζομένους μας για τη συνεργασία τους από την πρώτη στιγμή», αναφέρει χαρκτηριστικά.

«Προλάβαμε και βγήκαμε όλοι έξω, μεγάλη ευλογία»

Στο ευτύχημα του ότι, όλοι όσοι βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις βγήκαν εγκαίρως έξω ασφαλείς, αναφέρθηκε μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ ο διευθύνων σύμβουλος του εργοστασίου Μανώλης Καραμολέγκος.

Οπως περιέγραψε ο κος Καραμολέγκος η φωτιά ξέσπασε περί τις 19:00 ή 19:30 και αποτελεί μεγάλη ευλογία το γεγονός πως όλοι κατάφεραν να βγουν έξω εγκαίρως.

«Έφτασε αμέσως η πυροσβεστική, πραγματικά τους ευχαριστώ» είπε μεταξύ άλλων.

