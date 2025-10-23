Λογαριασμός
Σοβαρό τροχαίο στην Ανάβυσσο – Επί τόπου αστυνομία και πυροσβεστική (pics)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Ιωάννη Θεολόγου στην Ανάβυσσο. Ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ στο σημείο

Σοβαρό τροχαίο στην Ανάβυσσο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην οδό Ιωάννη Θεολόγου στην Ανάβυσσο.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο Ανάβυσσος
