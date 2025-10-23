Σοβαρό τροχαίο στην Ανάβυσσο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην οδό Ιωάννη Θεολόγου στην Ανάβυσσο.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

