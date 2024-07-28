Σε εντατική αναζήτηση φοιτητικής στέγης βρίσκονται χιλιάδες γονείς και νέοι που με αίσθημα ικανοποίησης και ανακούφισης είδαν τους κόπους ετών και σκληρής προσπάθειας και θυσιών να επιβραβεύονται με την επιτυχή εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για μεγάλο όμως αριθμό εισακτέων η επιτυχία αυτή συνοδεύεται από την ανάγκη μετακίνησης στην πόλη που βρίσκεται η νέα τους Σχολή, που δεν συμπίπτει με την πόλη που έζησαν και μεγάλωσαν μέχρι σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό γονείς και νέοι αναζητούν τη λύση εκείνη που ταιριάζει και αντέχει ο οικογενειακός τους προϋπολογισμός. Οι περισσότεροι στρέφονται στη λύση ενοικίου είτε μια μικρής γκαρσονιέρας είτε μεγαλύτερου διαμερίσματος για συγκατοίκηση. Δεν είναι όμως αμελητέος ο αριθμός των γονιών από εξετάζουν και το ενδεχόμενο αγοράς ενός σπιτιού, κοιτώντας πιο μακροπρόθεσμα.

Ενοικίαση από 250 ευρώ για μια γκαρσονιέρα 30 τμ μέχρι και 500 ευρώ στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Που κυμαίνονται όμως σήμερα οι τιμές ενοικιάσεις αλλά και αγοράς για διαμερισμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας που συγκεντρώνουν ένα μεγάλο μέρος του συνόλου του αριθμού των εισακτέων, από όλη την Ελλάδα. Ποιες οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2023; Ποιες είναι οι τιμές ενοικίων στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης; Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Χρυσής Ευκαιρίας προκύπτουν τα ακόλουθα:

H μέση τιμή ενοικίασης για διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας μέχρι και 60 τ.μ ξεκινούν από 8,28 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στις Αχαρνές (που σημαίνει για παράδειγμα ότι για μια γκαρσονιέρα 30 τμ το ενοίκιο είναι 248 ευρώ) και φθάνει μέχρι και 16,56 ευρώ το τετραγωνικό στη Βούλα (που σημαίνει ότι για μια γκαρσονιέρα 30 τμ το ενοίκιο είναι 496 ευρώ).

Οι αυξήσεις των ενοικίων το πρώτο εξάμηνο του 2024 τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν και το 10% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023. Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία οι αυξήσεις είναι μεγάλες και στις περιοχές με τις χαμηλότερες τιμές ενοικίων ανά τ.μ.

Αναλυτικότερα οι τιμές ενοικίασης ανά τ.μ στο πρώτο εξάμηνο του έτους για διαμερίσματα μέχρι και 60 τμ ανά περιοχή στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα πάντα με στοιχεία της Χρυσής Ευκαιρίας (https://www.xe.gr/) ξεκινούν από:

Αχαρνές 8,28 ευρώ ανά τμ (+4,8% σε σχέση με πρώτο εξάμηνο 2023),

Ακολουθούν:

Αιγάλεω 10,11 ευρώ ανά τ.μ,

Οι υψηλότερες τιμές διαμορφώνονται σε:

Βούλα 16,56 ευρώ ανά τ.μ.,

Θεσσαλονίκη-Πάτρα- Ηράκλειο: Σημαντικές αυξήσεις στα ενοίκια

Στη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή ενοικίασης για διαμερίσματα μέχρι 60 τμ ανέρχεται σε 9,46 ευρώ ανά τ.μ το πρώτο εξάμηνο του 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Στην Πάτρα η μέση τιμή ενοικίασης ανέρχεται σε 9,14 ευρώ ανά τ.μ παρουσιάζοντας άνοδο 13,1% και στο Ηράκλειο Κρήτης 9,85 ευρώ ανά τ.μ παρουσιάζοντας άνοδο 10,5%

Αγορά ακινήτου - Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές σε σχέση με πέρυσι σε όλες τις περιοχές- Πάνω από 50.000 ευρώ για μια γκαρσονιέρα 30 τ.μ

Οι χαμηλότερες τιμές για αγορά διαμερίσματος μέχρι 80 τ.μ στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας ξεκινούν στις Αχαρνές από 1710 ευρώ ανά τ.μ, σημειώνοντας αύξηση 10,30% σε σχέση με πέρυσι. Για παράδειγμα, για μια γκαρσονιέρα 30 τ.μ μια μέση τιμή αγοράς είναι 51.300 ευρώ.

Οι τιμές φθάνουν μέχρι και 5.507 ευρώ το τ.μ στη Βούλα που σημαίνει ότι για μια γκαρσονιέρα 30 τ.μ η αγορά φθάνει τα 165.150 ευρώ.

Οι τιμές σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της ΧΕ (https://www.xe.gr/) που περιλαμβάνει χιλιάδες ακίνητα είναι (από την υψηλότερη στη χαμηλότερη):

Βούλα 5507 ευρώ ανά τ.μ (+6,80%),

Ελληνικό 5110 ευρώ ανά τ.μ (+47,10%),

Γλυφάδα 4546 ευρώ ανά τμ (+12,20%),

Βάρη 4390 ευρώ ανά τ.μ (+3,30%),

'Αλιμος 4131 ευρώ ανά τ.μ (+7,90%),

Βριλήσσια 3961 ευρώ ανά τ.μ (+25,60%),

Αργυρούπολη 3604 ευρώ ανά τ.μ (33,10%),

Παλαιό Φάληρο 3576 ευρώ ανά τ.μ (+5,50%),

Κηφισιά 3509 ευρώ ανά τ.μ (+6,50%),

Μοσχάτο 3389 (+15%),

Αγ. Παρασκευή 3356 ευρώ ανά τ.μ (+4,80%),

Νέα Ερυθραία 3334 ευρώ ανά τ.μ (+8,50%),

Σαρωνίδα 3309 ευρώ ανά τ.μ (+20%),

Μελίσσια 3305 ευρώ ανά τ.μ (+12%),

Χαλάνδρι 3269 ευρώ ανά τ.μ (+7%),

Μαρούσι 3235 ευρώ ανά τμ (+7,30%)

Γέρακας 3214 ευρώ ανά τ.μ (+5,40%),

Καλύβια Θορικού 3127 ευρώ ανά τμ. (+4,40%),

Πόρτο Ράφτη 2999 ευρώ ανά τ.μ(+12%),

Πειραιάς 2910 ευρώ ανά τ.μ (+44,9%),

Χολαργός 2905 ευρώ ανά τ.μ (+1,80%),

Αγ. Δημήτριος Αττικής 2900 ευρώ ανά τμ (12%).

Ακολουθούν οι περιοχές:

Ηλιούπολη 2861 ευρώ ανά τμ,

Νέα Σμύρνη 2841 ευρώ ανά τμ ,

Παλλήνη 2834 ευρώ ανά τμ,

Δάφνη Αττικής 2825 ευρώ ανά τμ ,

Ηράκλειο, Αττική 2724 ευρώ ανά τμ ,

Καλλιθέα 2689 ευρώ ανά τμ ,

Καισαριανή 2661 ευρώ ανά τμ,

Βύρωνας 2503 ευρώ ανά τμ,

Ζωγράφου 2474 ευρώ ανά τμ ,

Μεταμόρφωση 2454 ευρώ ανά τμ,

Νέα Ιωνία 2452 ευρώ ανά τμ,

Κορωπί 2283 ευρώ ανά τμ,

Γαλάτσι 2262 ευρώ ανά τμ,

Πετρούπολη 2209 ευρώ ανά τμ,

Αιγάλεω 2159 ευρώ ανά τμ ,

Χαϊδάρι 2150, ευρώ ανά τμ,

Ίλιον 2112 ευρώ ανά τμ,

Περιστέρι 2093 ευρώ ανά τμ

Κερατσίνι 1982 ευρώ ανά τμ,

Νίκαια 1926 ευρώ ανά τμ

, 'Αρτεμις 1913 ευρώ ανά τμ,

Κορυδαλλός 1894 ευρώ ανά τμ (αύξηση 29,80%)

Αχαρνές 1710 ευρώ ανά τμ

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή πώλησης για διαμερίσματα μέχρι 80 τμ, διαμορφώνεται σε 2381 ευρώ ανά τ.μ παρουσιάζοντας αύξηση 10% σε σχέση με πέρυσι. Στην Πάτρα η μέση τιμή πώλησης είναι 1615 ευρώ ανά τ.μ (αύξηση 28,30%_ και στο Ηράκλειο Κρήτης σε 2076 ευρώ ανά τ.μ παρουσιάζοντας αύξηση 7,40%

Συστάσεις σε γονείς και φοιτητές

Μερικές βασικές συμβουλές προς τους νέους φοιτητές και γονείς δίνει η ΠΟΜΙΔΑ στην ιστοσελίδα της. Απευθυνόμενη στους νέους φοιτητές και γονείς συνιστά:

- Μην πανικοβάλλεστε. Δεν χρειάζεται να μισθώσετε κατοικία από την πρώτη στιγμή, ούτε τα μαθήματα αρχίζουν την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

- Μην ψάχνετε για σπίτι έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου, (σύνηθες λάθος των γονέων). Λίγους δρόμους ή λίγες στάσεις πιο κάτω, υπάρχουν πολλά σπίτια που σας περιμένουν, ανακαλύψτε τα.

- Οργανώστε την αναζήτησή σας και μην σπεύσετε να καταλήξετε στο πρώτο που θα δείτε, κλείστε όμως αμέσως το πρώτο που σας κάνει.

- Αν σας ζητήσουν μίσθωμα που υπερβαίνει τα οικονομικά σας, μη το δεχτείτε, γιατί θα βρείτε σίγουρα αυτό που ζητάτε λίγο παραπέρα.

- Δεν υπάρχει περιορισμός ούτε ως προς το ποσό της εγγύησης, ούτε ως προς τον αριθμό των προκαταβαλλομένων μισθωμάτων.

- Οργανώστε τη συγκατοίκησή σας με άλλους γνωστούς σας φοιτητές/τριες, σε δυάρια, τριάρια και γενικά μεγάλα διαμερίσματα, τα οποία πάντοτε ενοικιάζονται πολύ φτηνότερα από τα μικρότερα. Το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για συγκατοίκηση είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το απλό επίδομα.

- Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της ημέρας.

- Συμπληρώστε και υπογράψτε έγγραφο μισθωτήριο, τόσο σεις όσο και ο ενδιαφερόμενος γονέας σας, αλλά προσοχή, μην καταβάλετε ποτέ μισθώματα ή προκαταβολές αν δεν βεβαιωθείτε ότι αυτός που σας τα ζητά είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζετε.

- Μακριά από τα δήθεν «γραφεία πληροφοριών» τα οποία υπόσχονται ότι αν τους προκαταβάλλετε κάποιο ποσό, θα σας βρουν αμέσως σπίτι όπως το θέλετε. Τις περισσότερες φορές οι «πληροφορίες» τους είναι παρωχημένες και χωρίς καμιά αξία.

- Απευθυνθείτε μόνον σε επίσημα μεσιτικά γραφεία, στα οποία δεν προκαταβάλετε κανένα ποσό ως αμοιβή, παρά μόνον όταν υπογράψετε μισθωτήριο και παραλάβετε το σπίτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

