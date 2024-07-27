Σε κτηνοτροφική μονάδα στην ορεινή Κορινθία εντοπίστηκε κρούσμα πανώλης μικρών μηρυκαστικών, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη λήψη των επιβεβλημένων από τον ευρωπαϊκό κανονισμό μέτρα με στόχο τον περιορισμό και εκρίζωση της νόσου σε λίγη ώρα πραγματοποιείται στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, σύσκεψη υπό τον ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο και τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, τον αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κορινθίας, Αναστάσιο Γκιολή, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Παραγωγής, Σπύρο Ζαχαριά, τον αντιπεριφεριάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέα Φίλια, τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ, Αντώνη Ζαμπέλα, τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, Παναγιώτη Χατζηνικολάου, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, Μαίρη Γιαννιού, ο διευθυντής κτηνιατρικών υπηρεσιών ΔΕ ΠΕΚΔΥ, Κώστας Μήλιος και κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Ανάλογη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί και αύριο στην Πάτρα.

Σημειώνεται ότι η ιχνηλάτηση της νόσου οδήγησε τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και τις ιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών, στον εντοπισμό του κρούσματος της Κορινθίας.

Πηγή: skai.gr

