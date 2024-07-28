Λογαριασμός
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αμφιλοχία - Επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί τον οικισμό.

UPDATE: 12:17
Φωτιά στην Αριάδα Αιτωλοακαρνανίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Κυριακής λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 9:00 π.μ. σε δασική έκταση, στην Αριάδα Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στην Αμφιλοχία. 

 Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, χωρίς να απειλήσει κάποιον οικισμό, ενώ είναι ήδη χωρίς ενεργό μέτωπο. 

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων  της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 

Επίσης, στην επιχείρηση συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

