Φωτιά στην Αριάδα Αιτωλοακαρνανίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Κυριακής λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 9:00 π.μ. σε δασική έκταση, στην Αριάδα Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στην Αμφιλοχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, χωρίς να απειλήσει κάποιον οικισμό, ενώ είναι ήδη χωρίς ενεργό μέτωπο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αριάδα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2024

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Επίσης, στην επιχείρηση συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πηγή: skai.gr

