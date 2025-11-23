Κόρινθος: Ένας άνδρας 50 ετών βρέθηκε νεκρός στον Ισθμό από το λιμενικό

Ένας 50χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πλωτό λιμενικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Καλαμάκι, στον Ισθμό της Κορίνθου.
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.
Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό σε τέσσερις μέρες.
Πηγή: skai.gr
