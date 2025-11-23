Λογαριασμός
Κόρινθος: Ένας άνδρας 50 ετών βρέθηκε νεκρός στον Ισθμό από το λιμενικό

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη πριν από τέσσερις μέρες, όταν πάλι βρέθηκε άνδρας στο ίδιο περίπου σημείο - Άγνωστη ακόμη η αιτία του θανάτου 

Ισθμός Κορίνθου

Ένας 50χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πλωτό λιμενικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Καλαμάκι, στον Ισθμό της Κορίνθου.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό σε τέσσερις μέρες.

