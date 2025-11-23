Παραλίγο τραγωδία στην Εθνική οδό στο ύψος της Λαμίας, όταν τζιπ προσέκρουσε σε άλλο όχημα, αναποδογύρισε και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Οι τρεις επιβαίνοντες του προπορευόμενου οχήματος μεταφέρθηκαν προληπτικά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας.

Ο οδηγός και η συνεπιβάτης του τζιπ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ιρανικής καταγωγής, κατάφεραν να βγουν από το όχημα με τη βοήθεια και διερχομένων οδηγών.

Δείτε το βίντεο από τον απεγκλωβισμό των επιβατών:

Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, με τη νεαρή συνεπιβάτη να φέρει ελαφρύ χτύπημα στον αυχένα από την ανατροπή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία και η Πυροσβεστική, τόσο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας όσο και για την κατάσβεση της φωτιάς που είχε φτάσει μέχρι το όριο του δρόμου. Από το προπορευόμενο όχημα δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Προανάκριση για τα συμβάντα της φωτιάς και του τροχαίου διενεργούν αντιστοίχως Τροχαία και Πυροσβεστική.

Πηγή: Lamianow

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.