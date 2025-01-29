Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα που αυτήν την ώρα είναι κατά μήκος χιλιομέτρων και συγκεκριμένα από το ύψος του Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκηδόνα.

Βραδυπορίες παρατηρούνται και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς το Περιστέρι λόγω σύγκρουσης ΙΧ με μοτοσικλέτα όπου συνέβη λίγο πριν τις 7.

Μεγάλες δυσκολίες έχουν δημιουργηθεί και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποίησης δυο ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρος Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.

