Κόνιτσα: Ακινητοποιήθηκε αγροτικό από φερτά υλικά - Στην Ηγουμενίτσα έπεσε δέντρο από τους ισχυρούς ανέμους

Προβλήματα στην οδική πρόσβαση προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή της Κόνιτσας, όπου φερτά υλικά κάλυψαν τμήμα του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση αγροτικού αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το epirusgate, το όχημα ακινητοποιήθηκε όταν μεγάλος όγκος νερού και χώματος κατέληξε στο δρόμο, καθιστώντας αδύνατη την κίνηση του οδηγού. Οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με πρόχειρα μέσα, αλλά με πλήρη ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Παράλληλα, μηχάνημα έργου του Δήμου Κόνιτσας μεταβαίνει στο σημείο προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα εργασίες διάνοιξης του δρόμου και απομάκρυνσης των υλικών, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Οι αρχές απευθύνουν συστάσεις στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά ή φερτά υλικά, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν επιβαρυμένες.

Ηγουμενίτσα: Ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρο στην παραλιακή

Ισχυρές ριπές ανέμου που πλήττουν από το απόγευμα την πόλη της Ηγουμενίτσας προκάλεσαν, τις πρώτες βραδινές ώρες, την πτώση μεγάλου πλατάνου στην παραλιακή λεωφόρο. Το δέντρο έπεσε πάνω σε υπόστεγο καταστήματος και τμήμα πολυκατοικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές σε μπαλκόνια και εξωτερικές επιφάνειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate από το σημείο, την ώρα της πτώσης δεν διέρχονταν πεζοί, κάτι που θεωρείται καθοριστικό για την αποφυγή ατυχήματος σε έναν χώρο που, υπό άλλες συνθήκες, έχει αυξημένη κίνηση.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι λόγω του μεγέθους του δέντρου η απομάκρυνσή του απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό. Για τον λόγο αυτό επιστρατεύτηκε γερανοφόρο όχημα, με τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το δέντρο να μετακινηθεί με ασφάλεια προς το οδόστρωμα. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ακολουθήσει η κοπή και η πλήρης απομάκρυνσή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι εργασίες συνεχίζονται με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας στο σημείο και την προστασία των διερχόμενων κατοίκων.

Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους κοντά σε σημεία με δέντρα ή εκτεθειμένες κατασκευές.

Πηγή φωτογραφιών: Θεσπρωτικός Παλμός

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.