Το παρόν έδωσαν απόψε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Αντώνη Σαμαρά και Κώστας Καραμανλής στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην τελετή απονομής των βραβείων Βιώσιμης, Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Επίσης, παρόντες στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανοίγοντας την εκδήλωση συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ενώ αναφερόμενος στην παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών σημείωσε ότι με τις δημόσιες παρεμβάσεις τους έχουν αποδείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την πορεία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ο Κώστας Καραμανλής παρέδωσε το βραβείο για την καλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στην εταιρεία Αργυροχρυσοχοΐας «Aphrodite» ενώ ο Αντώνης Σαμαράς παρέδωσε το βραβείο στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Conference League από την ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου αλλά και την κατάκτηση του Youth League από την ομάδα νέων.

