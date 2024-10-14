Παιδικό βιβλίο: Το «σοφό Ξανθοψαράκι», ένα παραμύθι που εξυμνεί τη φιλία και τη γνώση

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στο κατάμεστο Bookabar Café - Bar, η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου με τίτλο: «Το σοφό Ξανθοψαράκι».

Συγγραφέας του βιβλίου είναι η Διευθύντρια Ξενοδοχειακών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της ΙΑΣΩ ΑΕ, κα Έλενα Βιτάλη, η οποία εκχώρησε τα συγγραφικά της δικαιώματα στον Φιλανθρωπικό Σύλλογο « Η Αγκαλιά».

Πρόκειται για ξεχωριστό παραμύθι, το οποίο εστιάζει στην ουσία όλων των σημαντικών σχέσεων. Δηλαδή, στην επικοινωνία, την αλληλοβοήθεια και τη γενναιοδωρία. Εξυμνεί τη δύναμη της γνώσης, αλλά και τις αξίες της ζωής, όπως η φιλία και η αγάπη.

Το βιβλίο αφηγήθηκε η ηθοποιός κα Ρένα Κυπριώτη, ενώ μίλησαν για αυτό οι:

· Παιδοψυχίατρος κα. Μερσύνη Αρμενάκα

· Εικονογράφος του παραμυθιού κα. Εμμανουέλα Κακαβιά

· Η συγγραφέας του παιδικού βιβλίου κα. Έλενα Βιτάλη

Την παρουσίαση συντόνισε η κα. Λίνα Μπόγα.

Η εκδήλωση έκλεισε με τους ήχους από το σαξόφωνο του κ. Χάρη Αθανασόπουλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΣΩ, Γεώργιος Σταματίου, στελέχη του Ομίλου ΙAΣΩ, πολλοί επώνυμοι και μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων.

Το βιβλίο διατίθεται σε όλα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΔΕΡΗ.

Λεζάντα: από αριστερά, Ρένα Κυπριώτη, Έλενα Βιτάλη, Μερσύνη Αρμενάκα, Εμμανουέλα Κακαβιά, Λίνα Μπόγα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.