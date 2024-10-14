Εκατομμυριούχος αγρότης, θύμα απάτης με χειρουργικές μάσκες

Απάτη με υποτιθέμενη αγορά χιλιάδων χειρουργικών μασκών για τον κορονοϊό, απασχόλησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με καταγγέλλοντα έναν αγρότη που είχε κερδίσει τον πρώτο λαχνό στο Λαϊκό Λαχείο και κατηγορούμενο έναν άντρα που τον έπεισε να "επενδύσει" 40.000 ευρώ για το συγκεκριμένο προστατευτικό υλικό εν μέσω πανδημίας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που βασίστηκε στην καταγγελία του εκατομμυριούχου αγρότη και προκάλεσε έρευνα από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ως πετυχημένος επιχειρηματίας, κυκλοφορούσε με ακριβό αυτοκίνητο και συνοδευόταν από δικηγόρο. Αρχικά φέρεται να του πρότεινε να κάνουν επένδυση στον τομέα της ενέργειας και γι' αυτό αναζητούσε εκτάσεις γης για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου.

Όταν, όμως, ξέσπασε η πανδημία και αυξάνονταν οι ανάγκες για προστατευτικές μάσκες, ο κατηγορούμενος - όπως καταγγέλθηκε - πρότεινε να εισάγουν 50.000 τεμάχια από τη Γερμανία με υποτιθέμενο κόστος 0,80 ευρώ, η καθεμία, τις οποίες θα μεταπωλούσαν προς 1,20 ευρώ, ανά τεμάχιο. Ο αγρότης φαίνεται πως πείστηκε καταβάλλοντας τα χρήματα σε μετρητά, μόνο που σύντομα η "επένδυση" αποδείχθηκε πως ήταν απάτη.

Ένα δεύτερο σκέλος της καταγγελίας αφορούσε στη συμμετοχή του αγρότη στην αγορά ακινήτου - "φιλέτο" στη Θεσσαλονίκη που υποτίθεται ότι θα μεταπωλούνταν σε ενδιαφερόμενο αγοραστή, επιφέροντας μεγάλο κέρδος στους επενδυτές. Ο αγρότης πάλι πείστηκε και κατέβαλε ως προκαταβολή για την δήθεν αγορά του ακινήτου το ποσό των 20.000 ευρώ, αλλά αντιλήφθηκε σύντομα πως κι αυτή η επένδυση ήταν πλάνη.

Για την ίδια υπόθεση κατέστη κατηγορούμενος και ένας δικηγόρος που λόγω του ιδιότητάς του παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης (ειδική δωσιδικία).

Ο κατηγορούμενος που καταδικάστηκε από το Πλημμελειοδικείο στην απολογία του αρνήθηκε την πράξη, αποποιούμενος των ευθυνών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.