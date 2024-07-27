Του Μάκη Συνοδινού,

Ο φόβος και ο τρόμος ηλικιωμένων είχαν γίνει τα μέλη σπείρας, οι οποίοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έπειθαν τους ηλικιωμένους να τους επιτρέψουν την είσοδο στις οικίες τους. Κατόπιν απασχολούσαν τα θύματά τους, και τους λήστευαν.

Στα βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Skai.gr αποτυπώνεται η δράση των ληστών οι οποίοι έπεσαν στη «φάκα» της αστυνομίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2024, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς και εναλλασσόμενους, ανά περίπτωση, ρόλους μεταξύ των μελών της.

Πώς εξαπατούσαν και έκλεβαν τα θύματά τους

Ως προς τον τρόπο δράσης τους οι κατηγορούμενοι «χτύπαγαν» κυρίως πρωινές ή μεσημβρινές ώρες αφού πρώτα εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους τη στιγμή που επέστρεφαν στις οικίες τους. Επέλεγαν ηλικιωμένα άτομα τα οποία παραπλανούσαν και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τους έπειθαν να τους επιτρέψουν την είσοδο στις οικίες τους. Αφού έμπαιναν μέσα στα διαμερίσματα των ηλικιωμένων, αφαιρούσαν τεχνηέντως χρηματικά ποσά και τιμαλφή από το εσωτερικό τους.

Μάλιστα προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους, έπειθαν τους ηλικιωμένους να τυλίγουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο, ώστε να τα «προστατεύσουν» από τις επικείμενες εργασίες και στη συνέχεια τα αφαιρούσαν.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο μέλη της συμμορίας ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Πηγή: skai.gr

