Στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας θα μεταφερθεί το επόμενο διάστημα το αντιτορπιλικό πλοίο «Βέλος», προκειμένου να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία τον περασμένο Νοέμβριο, να δεξαμενιστεί και να συντηρηθεί, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να ολοκληρωθεί η απαραίτητη περιοδική συντήρηση και στη συνέχεια, υπάρχει η βούληση αλλά και η διαβεβαίωση από τον υπουργό Eθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια (στον περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα), αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αποτελέσει, το μοναδικό για την πόλη, πλωτό ζωντανό μουσείο του Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα εξετάζεται η βέλτιστη λύση, για το πού θα αγκυροβολήσει με ασφάλεια, προκειμένου να είναι επισκέψιμο για το κοινό. Η μια λύση που εξετάζεται, όπως επισημαίνουν οι πηγές του υπουργείου, είναι να παραμείνει στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού και η δεύτερη κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επιθυμεί το αντιτορπιλικό να αποτελέσει για τη Θεσσαλονίκη κιβωτό της μνήμης, ένα μόνιμο ζωντανό μουσείο εντός του Θερμαϊκού, που θα το επισκέπτονται πολίτες από όλο τον κόσμο, ακολουθώντας τους τελευταίους μήνες μια σειρά ενεργειών για να γίνει αυτό εφικτό.

«Δώσαμε τη μάχη για να το κρατήσουμε, όταν τραυματίστηκε από τον καιρό, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να πάθει ζημιές», υπογράμμισε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και σημείωσε: «έγινε μια απόπειρα να κατέβει στην Αθήνα. Νομίζω πως συντονισμένες κινήσεις όχι μόνο του δήμου αλλά όλων των αρμόδιων φορέων της πόλης, απέτρεψαν αυτή τη μεταφορά. Το ζήτημα τώρα είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί ο μόνιμος χώρος, να προσδεθεί».

Όπως ο ίδιος επισημαίνει, «η επιζητούμενη χρήση είναι να εξελιχθεί σε ένα μόνιμο ζωντανό μουσείο εντός της θαλάσσης. Κιβωτός της μνήμης. Έχω μεταφέρει το αίτημα αυτό, όλες αυτές τις δεκαετίες προς πάσαν κατεύθυνση. Οι χώροι που υπάρχουν είναι συγκεκριμένοι. Και γι' αυτό το λόγο, το Υπουργείο Άμυνας πρέπει να βοηθηθεί ώστε να έχουμε αυτό το μέρος στο οποίο θα ναυδεθεί. Είτε δηλαδή μέσα στο λιμάνι, εκεί που είναι αυτή τη στιγμή, είτε στην περιοχή στην οποία ήταν στο παρελθόν, αλλά με κατάλληλους τρόπους διασφάλισης, ώστε να μην το πιάσει ξανά ο καιρός. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το αντιτορπιλικό Βέλος, δεν πρέπει να φύγει και δεν θα το αφήσουμε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη».

«Το πλοίο, σύμφωνα με όσα είπε ο πρωθυπουργός προ μηνών, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τύχει της απαιτούμενης συντήρησης και δεξαμενισμού, κάτι που δεν μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη δεξαμενή. Έχουμε λοιπόν ζητήσει, ως ΣΦΕΑ (Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών), με επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς Άμυνας και Ναυτιλίας, όπως και στον Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς και με προσωπική μου επίσκεψη στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, να βρεθεί κατάλληλος χώρος έξω από την απαγορευμένη ζώνη του λιμένος, λίγο πιο πέρα από το "kitchen bar", όπου θα είναι ασφαλές αλλά κι επισκέψιμο», εξήγησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο σημαιοφόρος του αντιτορπιλικού, Παναγιώτης Χατζηπέρος.

Το «Βέλος» βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από τον Σεπτέμβριο του 2019. Αρχικά μεθόρμισε στη Νέα Παραλία και τους τελευταίους μήνες βρίσκεται στο λιμάνι. Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Χατζηπέρος, «το πλοίο μουσείο είναι γεγονός ότι είχε μεγάλη επισκεψιμότητα, πλην όμως η θέση που το είχαν πρυμνοδετήσει ήταν ανασφαλής, γιατί ήταν εκτεθειμένο στον Βαρδάρη. Έτσι κινδύνευσε πολλές φορές, ακόμα και να βυθιστεί. Το τελευταίο συμβάν ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, όπου «πληγώθηκε» σοβαρά στην πρύμνη. Έτσι αναγκάστηκαν πλέον να το μεθορμίσουν μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για επισκευή και προστασία, αλλά χωρίς επισκεψιμότητα. Αυτό συμβαίνει εδώ και οκτώ μήνες, λόγω των κανόνων του λιμένος (ISPS). Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ανεπίτρεπτο, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που γιορτάζουμε τα 50 χρόνια της δημοκρατίας», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Για να γίνει επισκέψιμο το Βέλος, θα πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα όπως ήταν στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης για να μπορεί να ανέβει ο κόσμος. Με κάθετη τοποθέτηση, όχι με πλαγιοδέτηση, διότι με πλαγιοδέτηση είναι δύσκολη η είσοδος ενώ με την κάθετη μπορεί να είναι πιο εύκολη η είσοδος για το κοινό. Μια καλή επιλογή τοποθεσίας είναι η πρώτη προβλήτα του λιμανιού που είναι επισκέψιμη και ανοικτή στο κοινό. Θα πρέπει το Βέλος να τοποθετηθεί μόνιμα εκεί, ώστε ο κόσμος να μπορεί πλέον να το επισκέπτεται. Από την άλλη πλευρά, είτε εδώ, είτε κάπου αλλού, αυτό θα πρέπει να επιλεγεί το γρηγορότερο δυνατόν και πριν έρθει ο χειμώνας με τις κακοκαιρίες», τόνισε ο δήμαρχος.

Εκτός από το λιμάνι ένα ακόμα σημείο κατάλληλο είναι και ο θαλάσσιος χώρος κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, όπως διευκρίνισε ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος εξήγησε πως αν και έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες δεν έχει δοθεί ακόμα λύση. «Έχω στείλει επιστολές προς το Υπουργείο Άμυνας και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ζητώ να μας παραχωρηθεί αυτή η δυνατότητα. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην πόλη, γιατί δεν είναι μόνο θέμα του δήμου. Υπάρχουν συναρμόδια Υπουργεία. Ο δήμος δεν εμπλέκεται, αλλά ενεργεί στο πλαίσιο της διεκδίκησης με στόχο να παραμείνει το μουσείο στη Θεσσαλονίκη» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

