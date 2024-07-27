Σαν σήμερα 27/7: Έκρηξη στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα - 32 χρόνια χωρίς τη Τζένη Καρέζη

Γεγονότα

1302: Ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ηττάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα, κοντά στη Νικομήδεια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους.

1885: O Εµµανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της «Πάπισσας Ιωάννας» παρασύρεται από δύο άµαξες στην οδό Φιλελλήνων, µε αποτέλεσµα, περνώντας ο τροχός της µίας άµαξας επάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγµα της άνω γνάθου.

1922: Με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη Φυσικομαθηματική Σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1924: Τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες.

1940: Ο Μπαγκς Μπάνι κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός».

1953: Υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακωχή, με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε, το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από Τάγμα σε Σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955.

1974: Οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σιγκλ τη μεγάλη επιτυχία τους «Sweet Home Alabama».

1996: Βόμβα εκρήγνυται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες, ο απολογισμός.



Γεννήσεις



1903: Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. (Θαν. 31/10/2002)

1940: Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. (Θαν. 30/6/2009)

1948: Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας ρόκερ. (Θαν. 6/12/1990)



Θάνατοι

1864: Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. (Γεν. 15/5/1786)

1917:Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυρεοειδούς αδένα. (Γεν. 25/8/1841)

1992: Τζένη Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 12/1/1934)

