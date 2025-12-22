Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, με στόχο να εντατικοποιήσουν τις διαμαρτυρίες και τις αντικυβερνητικές εκδηλώσεις, αλλά με παράλληλα διάθεση να διευκολύνουν τις χριστουγεννιάτικες μετακινήσεις των πολιτών. Στα Τέμπη πραγματοποιήθηκε τρίωρος συμβολικός αποκλεισμός για τα φορτηγά, με την αστυνομία να προχωρά τελικά σε πλήρη εκτροπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Ακολούθησε φόρος τιμής στο μνημείο των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οι αγρότες προχωρούν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στα περισσότερα μπλόκα ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των εκδρομέων, τονίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση για την κυκλοφορία ανήκει στην ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι οι εκτροπές κυκλοφορίας είναι επιβεβλημένες για λόγους οδικής ασφάλειας, λόγω της παρουσίας τρακτέρ, εμποδίων και πεζών σε ταχείας κυκλοφορίας οδούς.

Στο τελωνείο των Κήπων, από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται να αποκατασταθεί η διέλευση των φορτηγών, σε ένδειξη καλής θέλησης από πλευράς αγροτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Μέχρι και την Παρασκευή προβλέπεται η ομαλή διέλευση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες αποσυμφόρησης του σημείου, με εκατοντάδες φορτηγά να αναμένουν εκατέρωθεν των συνόρων.

Στην Περιμετρική Οδό Πατρών, στο μπλόκο της Εγλυκάδας, πραγματοποιήθηκαν επαφές των αγροτών με στελέχη της Τροχαίας και της Ολυμπίας Οδού, με αντικείμενο το άνοιγμα μίας λωρίδας κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. οχήματα. Οι αγρότες αναμένεται να λάβουν σχετικές αποφάσεις μετά από νέα γενική συνέλευση.

Στα διόδια των Μαλγάρων, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει δοθεί στην κυκλοφορία από την Κυριακή, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη. Παράλληλα, η Τροχαία έχει καταστήσει σαφές ότι η απομάκρυνση των πρόχειρων κατασκευών και των τρακτέρ από τη ΛΕΑ αποτελεί προϋπόθεση για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Κομοτηνή, η Σιάτιστα, ο Προμαχώνας και η Εύβοια, οι αγρότες προχωρούν σε προσωρινές άρσεις αποκλεισμών ή στοχευμένες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αξιοπρεπή διαβίωση του αγροτικού κόσμου, προαναγγέλλοντας νέες δράσεις το προσεχές διάστημα, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο.



Κύρια σημεία ανά περιοχή:

Τέμπη : Προσωρινός αποκλεισμός – αναδιάταξη από Τρίτη.

Τελωνείο Κήπων : Άνοιγμα για φορτηγά από το βράδυ της Δευτέρας έως Παρασκευή.

Πάτρα (Περιμετρική) : Συζητήσεις για άνοιγμα μίας λωρίδας για Ι.Χ., αναμένονται αποφάσεις.

Μάλγαρα : Ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, αναμένεται άνοιγμα προς Αθήνα.

Κομοτηνή : Ανοιχτή η Εγνατία Οδός 23–26 Δεκεμβρίου.

Σιάτιστα : Άρση αποκλεισμού και για τα φορτηγά.

Προμαχώνας : Ελεύθερη διέλευση παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων.

Εύβοια : Τρίωρος αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας.

Θεσσαλία, Ήπειρος, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα: Συνεχίζονται τα μπλόκα με τοπικές ρυθμίσεις.

