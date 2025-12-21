Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια στις Αφίδνες και την Τραγάνα - Δείτε βίντεο

«Επιδρομή» στα διόδια Αφιδνών έκαναν αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας, ανοίγοντας τις μπάρες και στα το ρεύματα. Οι αγρότες έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση στο σημείο, με κόρνες και συνθήματα, ενώ άνοιξαν πανό, μπλοκάροντας δύο κεντρικές λωρίδες.

Οι αγρότες έχουν προαναγγείλει νέο τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για αύριο, από τις 18:00 έως τις 21:00. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.

Κλειστός για μεταφορές ο Προμαχώνας

Αποκλεισμένη παραμένει από τους αγρότες η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέων Φυλατών, Δημήτρη Παπαδάκη, το σημείο διέλευσης είναι κλειστό και η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από την ΕΛΑΣ ενώ, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, δεν αναμένεται και αύριο Δευτέρα κάποια αλλαγή στο σημείο αυτό.

Σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών στον Προμαχώνα, ο Γιάννης Τορτούρας, μέλος του Συντονιστικού του μπλόκου του Προμαχώνα, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, πως η διέλευση θα παραμείνει κλειστή για φορτηγά και νταλίκες μέχρι και τις εννέα το βράδυ.

Στο μπλόκο της Εξοχής, το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι και τις δέκα το βράδυ, σύμφωνα με τον Χρήστο Τσέρνιο, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου. Στις επτά το απόγευμα, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση, όπως είπε ο κ. Τσέρνιος στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

