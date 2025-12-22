Τη σήραγγα των Τεμπών αποκλείουν σήμερα οι αγρότες - Πού παραμένουν τα μπλόκα

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, οι οποίοι εμφανίζονται πρόθυμοι να διευκολύνουν την μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων από αύριο Τρίτη, και να ανοίξουν τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας που συνεδρίασαν χθες στη Νίκαια της Λάρισας αποφάσισαν σήμερα από τις 11 και μισή το πρωί και για περίπου πέντε ώρες να κλείσουν τη σήραγγα στα Τέμπη για τα φορτηγά, επιτρέποντας την διέλευση μόνο σε ΙΧ και λεωφορεία.

Στο μεταξύ, και χθες, οι αγρότες ''άνοιξαν'' για λίγες ώρες τα διόδια σε αρκετά σημεία των εθνικών οδών.

Οι αγρότες της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας σήκωσαν στις 6 το απόγευμα τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, έχουν προαναγγείλει νέο τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για σήμερα, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Χθες, στις 6 το απόγευμα οι αγρότες της Αταλάντης σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια της Τραγάνας.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες άνοιξαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, με δύο λωρίδες, ενώ κλειστό παραμένει το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα.

Αποκλεισμένη παραμένει από τους αγρότες η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή "Πράσινα Φανάρια", στη Θεσσαλονίκη.

Ανυποχώρητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.