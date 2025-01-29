Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα μεταβεί αύριο Τετάρτη εκτάκτως από την Αθήνα στην Πάτρα, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της μηνιγγίτιδας, μετά τον θάνατο του 20χρονου φοιτητή.

Στόχος της αποστολής είναι η ανάλυση των φετινών επιδημιολογικών δεδομένων, η λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας για τους φοιτητές και τους πολίτες της περιοχής και η πρόληψη της διασποράς του μικροβίου. Η επίσκεψη του κλιμακίου γίνεται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις υγειονομικές αρχές, ενόψει και της διοργάνωσης του Πατρινού Καρναβαλιού.

Στο μεταξύ, μιλώντας στο tempo24 η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου δήλωσε: «Ήδη έχουν δοθεί 150 δόσεις χημειοπροφύλαξης σε στενές επαφές του άτυχου 20χρονου, ενώ αναμένονται επιπλέον φάρμακα ώστε να δοθούν σε επαφές μέχρι και μία εβδομάδα πίσω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.