Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, τις μεσημεριανές ώρες στην Πάρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.40 στην περιοχή Βουνιά Μαραθίου στην Πάρο και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 33 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος από την 1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επτά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 13 πυροσβεστών με δύο οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο και δύο πυροσβεστών από τη Σύρο. Από αέρος επιχείρησαν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Ταυτόχρονα συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.