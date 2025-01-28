Kυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος της κατ´άρθρον ερμηνείας του ελληνικού Συντάγματος

«Η πολυεπίπεδη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επίμονη σημασία του εθνικού Συντάγματος» ήταν το θέμα επιστημονικής ημερίδας που διεξήχθη τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2025 στο αμφιθέατρο «Θ.Καρατζάς» της Εθνικής Τράπεζας με αφορμή την κυκλοφορία ενός έργου αναφοράς για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το Συνταγματικό Δίκαιο. Πρόκειται για την έκδοση από τις Εκδόσεις Σάκκουλα του συλλογικού έργου «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ Ι, Άρθρα 1 - 25».

Στον τόμο, την επιστημονική διεύθυνση του οποίου έχει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και την επιστημονική επιμέλεια οι Χαράλαμπος Ανθόπουλος και Λίνα Παπαδοπούλου, συμμετέχουν συγγραφικά σαράντα καταξιωμένοι νομικοί, εκλεκτοί δικαστικοί λειτουργοί και παλαιότερα και νέα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο τόμος αποτελεί το corpus των θεμελιωδών δικαιωμάτων (άρθρα 4-25 του Συντάγματος σε συνδυασμό με την ΕΣΔΑ και τον ΧΘΔ της ΕΕ ). Περιλαμβάνεται όμως και η ερμηνεία του άρθρου 1 για τη μορφή του πολιτεύματος, του άρθρου 2 για τις πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας και του άρθρου 3 για τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Στον τόμο περιλαμβάνεται «οριζόντιο» εκτενές εισαγωγικό σχόλιο του Ευάγγελου Βενιζέλου στα θεμελιώδη δικαιώματα, που αναφέρεται στο σύνολο της ύλης των άρθρων 4-25 και επιχειρεί να ενημερώσει τον αναγνώστη που προστρέχει στην κατ’ άρθρον ερμηνεία για θέματα που διατρέχουν όλες τις διατάξεις.

Την εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, προλόγισε η κ. Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ. Εισηγήσεις παρουσίασαν οι κ.κ. Κώστας Μαυριάς, Ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, πρώην Πρόεδρος του ΕΔΔΑ και Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ . Στη συζήτηση παρενέβησαν ο κ. Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγητής ΕΑΠ, και η κ. Λίνα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια ΑΠΘ.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Παρευρέθησαν μεταξύ άλλων ο πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός και επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, η πρωην υπηρεσιακή Πρωθυπουργός και επίτιμος Πρόεδρος του ΑΠ κ. Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακαδημαϊκός κ. Μιχάλης Σταθόπουλος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Μιχάλης Πικραμένος, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Γεωργία Αδειλίνη, ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Ειρήνη Σαρπ, ο πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Βασίλης Σκουρής, ο επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρωην υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χρίστος Γεραρής, ο επίτιμος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, πρώην Πρόεδρος του ΕΣΡ κ. Αθανάσιος Κουτρομάνος, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Ιωάννης Συμεωνίδης, ο επίτιμος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ισίδωρος Ντογιάκος, πλήθος ανώτερων δικαστικών λειτουργών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.