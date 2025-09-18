Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η οδός Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, λόγω εντοπισμού «ύποπτου» αντικειμένου, στο νούμερο 46.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς διενεργείται εκτενής έλεγχος από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) της αστυνομίας, ενώ η τροχαία εκτρέπει τα οχήματα από το ύψος της Αιόλου.

