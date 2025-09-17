Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί στον Θερμαϊκό

Ταυτοποιήθηκε η δεύτερη σορός που βρέθηκε τη Δευτέρα στον Θερμαϊκό, περιοχή πλατείας Αριστοτέλους. Πρόκειται για 24χρονο υπήκοο Σομαλίας

Περιπολικό με φάρο

Tαυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί τη Δευτέρα στον Θερμαϊκό κόλπο και συγκεκριμένα στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για υπήκοος Σομαλίας, ηλικίας 24 ετών.

Τη Δευτέρα ανασύρθηκε από τον Θερμαϊκό μια ακόμη σορός που άνηκε σε 23χρονο ημεδαπό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τα αίτια θανάτου των δύο αντρών

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη εγκληματικότητα Ελλάδα Νεκρός Αστυνομία έρευνα τραγωδία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark