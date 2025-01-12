Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία του Δήμου Κιλκίς

Με απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη αύριο Δευτέρα 13 Ιανουαρίου όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Κιλκίς (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια καθώς και οι εκπαιδευτικές δομές ειδικής εκπαίδευσης (Ειδικό Σχολείο Κιλκίς, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΚΔΑΠ -ΜεΑ Δήμου) θα μείνουν κλειστές, εξαιτίας της χιονόπτωσης και της επιδείνωσης του καιρού, που με βάση το μετεωρολογικό δελτίο, προβλέπεται να προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας.

Η απόφαση του Δημάρχου εκδόθηκε μετά από συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Τα σχολικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση, με απόφαση των Προϊσταμένων των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης και σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι δημοτικοί παιδικοί – βρεφονηπιακοί και βρεφικοί σταθμοί.

Η ανάρτηση του Δήμου Κιλκίς:

