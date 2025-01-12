Μηχανήματα έργου της Π.Ε Κιλκίς από τα ξημερώματα επιχειρούν για να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο

Μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κιλκίς επιχειρούν από τα ξημερώματα της Κυριακής σε όλο το εθνικό, επαρχιακό και μέρος του δημοτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της, προκειμένου οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί και ασφαλείς, καθώς έχει ξεκινήσει και συνεχίζει η χιονόπτωση.

Επιχειρούν δέκα μηχανήματα έργου (ιδιόκτητα και μισθωμένα) με τους χειριστές, οδηγούς και υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονται για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας, σε σημαντικά σημεία όπως η Νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Πετριτσίου, η Επαρχιακή Οδός Πολυκάστρου- Κιλκίς, καθώς και στις διαδρομές προς Μεγάλα Λιβάδια, Σκρα και προς Μελάνθιο, Ριζανά, Ποντοκερασιά. Επίσης, σε αυξημένη ετοιμότητα κι επιφυλακή παραμένει και το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, συλλέγοντας και μεταφέροντας τα καταγεγραμμένα προβλήματα για την άμεση αντιμετώπισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Κιλκίς.

Να σημειώσουμε ότι το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς είναι από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στην Κεντρική Μακεδονία, περίπου 800 χιλιόμετρα, και παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αφορά σε ορεινές περιοχές που βρίσκονται στο Πάικο και τα Κρούσσια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

