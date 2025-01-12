Λίγες ώρες προτού τεθεί σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, στα νότια προάστια της Αττικής τίποτε δεν προμηνύει «κατακλυσμό».

Αντιθέτως, σήμερα Κυριακή, η θερμοκρασία προσέγγισε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών στον Άλιμο ο υδράργυρος έδειξε 19 βαθμούς, με συνέπεια εκατοντάδες πολίτες, χειμερινοί και όχι μόνο κολυμβητές, να επιχειρήσουν μια βουτιά στις παραλίες του Αλίμου, του Φαλήρου, της Γλυφάδας και της Βουλιαγμένης.

Μεγάλος «σύμμαχος» όλων όσοι ήθελαν να κάνουν μια βουτιά ή απλά ηλιοθεραπεία ήταν η έντονη ηλιοφάνεια που επικρατούσε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 14.00, σε βαθμό που αρκετοί πολίτες -ιδίως όσοι έπαιζαν ρακέτες- χρειάστηκε να βάλουν αντιηλιακό.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Αναλυτικά το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει τα εξής:

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Κυριακή (12-01-25) έως την Τρίτη (14-01-25) στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και κυρίως στα δυτικά καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στη βόρεια Ελλάδα από το βράδυ της Κυριακής και τη Δευτέρα θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία το τριήμερο θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια της τάξης των 9 με 10 βαθμών και στα υπόλοιπα κατά 3 με 5 βαθμούς Κελσίου, επανερχόμενη σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Τα έντονα φαινόμενα την Τρίτη (14-01-25) βαθμιαία θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.